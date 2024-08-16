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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". Без обозначения года (Россия, Петр I)

Разновидность: Без обозначения года

Аверс монеты - Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года" Без обозначения года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года" Без обозначения года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". Без обозначения года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Александр за 3200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • Александр (2)
  • Империя (4)
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6490 $
Цена в валюте аукциона 600000 RUB
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
35472 $
Цена в валюте аукциона 3200000 RUB
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Империя - February 13, 2016
Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1710 "Портрет образца 1707 года" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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