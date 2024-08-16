Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". Без обозначения года (Россия, Петр I)
Разновидность: Без обозначения года
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". Без обозначения года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Александр за 3200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- SINCONA (1)
- Teutoburger (1)
- Александр (2)
- Империя (4)
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
35472 $
Цена в валюте аукциона 3200000 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 13 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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