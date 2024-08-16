Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". Без обозначения года (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1710 года "Портрет образца 1707 года". Без обозначения года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Александр за 3200000 RUB. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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