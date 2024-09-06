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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1710 года H "Портрет работы Г. Гаупта". Венок с лентами (Россия, Петр I)

Разновидность: Венок с лентами

Аверс монеты - 1 рубль 1710 года H "Портрет работы Г. Гаупта" Венок с лентами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1710 года H "Портрет работы Г. Гаупта" Венок с лентами - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Венок с лентами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Александр за 100000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
11948 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
31882 $
Цена в валюте аукциона 2600000 RUB
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - April 8, 2022
Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Империя - November 25, 2021
Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1710 H "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Rare Coins - June 19, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 19 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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