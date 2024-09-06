Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1710 года H "Портрет работы Г. Гаупта". Венок с лентами (Россия, Петр I)
Разновидность: Венок с лентами
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Венок с лентами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Александр за 100000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
11948 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
31882 $
Цена в валюте аукциона 2600000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Империя
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU50 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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