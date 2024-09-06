1 рубль 1710 года H "Портрет работы Г. Гаупта". Венок с лентами (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта" со знаком H. Венок с лентами. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Александр за 100000 USD. Торги состоялись 30 октября 2009.

Сохранность AU (5) XF (31) VF (22) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (10) XF40 (7) VF35 (4) VF30 (3) VF20 (1) F15 (1) Сервис NGC (2) RNGA (7) ННР (1)

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