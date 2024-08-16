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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1710 года L-L. Голова малая (Россия, Петр I)

Разновидность: Голова малая

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1710 года L-L Голова малая - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1710 года L-L Голова малая - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1710 года со знаком L-L. Голова малая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 260000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.

Сохранность
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Россия Червонец (Дукат) 1710 L-L на аукционе Frankfurter - November 4, 2022
Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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