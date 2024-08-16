Червонец (Дукат) 1710 года L-L. Голова малая (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1710 года со знаком L-L. Голова малая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 260000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.

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