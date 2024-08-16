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Червонец (Дукат) 1710 года L-L. Голова малая (Россия, Петр I)
Разновидность: Голова малая
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,969)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1710 года со знаком L-L. Голова малая. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 260000 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2022.
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