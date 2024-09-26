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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨI (1710) года БК. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года БК Новодел - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года БК Новодел - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨI (1710)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨI (1710) года со знаком БК. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (2)
  • Империя (1)
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS62
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU55
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Империя - December 6, 2014
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена
******
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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