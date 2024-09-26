Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨI (1710) года БК. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,53 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨI (1710)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨI (1710) года со знаком БК. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 255 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1900 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Künker (2)
- Rare Coins (2)
- Александр (2)
- Империя (1)
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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