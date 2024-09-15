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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨI (1710) года БК (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года БК - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года БК - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,53 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨI (1710)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨI (1710) года со знаком БК. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 45 GBP
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) БК на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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