Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,27 гр
- Диаметр 19 - 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨI (1710)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе The New York Sale за 400 USD. Торги состоялись 10 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Haljak Coin Auction (1)
- Höhn (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (5)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Имперская монета (2)
- Русское Наследие (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность F12
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Денга 1710 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск