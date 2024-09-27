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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Денга ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Денга ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,27 гр
  • Диаметр 19 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Денга
  • Год ҂АΨI (1710)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨI (1710) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1019 проданному на аукционе The New York Sale за 400 USD. Торги состоялись 10 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 GBP
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF25 BN RNGA
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - February 13, 2019
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Александр - February 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Rare Coins - December 12, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 12 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность F12
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе Haljak Coin Auction - October 17, 2015
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 17 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность F
Цена
Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга ҂АΨI (1710) "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" на аукционе New York Sale - January 10, 2013
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денга 1710 "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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