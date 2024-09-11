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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный Гривенник ҂АΨI (1710) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Пробный Гривенник ҂АΨI (1710) года МД - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробный Гривенник ҂АΨI (1710) года МД - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨI (1710)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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