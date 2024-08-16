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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨI (1710) года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨI (1710)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (289) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨI (1710) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Roma Numismatics - February 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) МД на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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