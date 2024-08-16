Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨI (1710) года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨI (1710)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (289) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨI (1710) года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU50 BN ННР
Цена
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Где продать?
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