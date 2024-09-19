Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка ҂АΨI (1710) года WД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года WД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 копейка ҂АΨI (1710) года WД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 8,19 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 копейка
  • Год ҂АΨI (1710)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨI (1710) года со знаком WД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1634 проданному на аукционе Katz Auction за 480 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • MS67 (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (2)
  • Александр (1)
  • Империя (1)
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS60 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность VG
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе AURORA - August 12, 2020
Продавец AURORA
Дата 12 августа 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе MS67 - April 15, 2020
Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка ҂АΨI (1710) WД на аукционе Baldwin's - May 9, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 9 мая 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1710 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1710 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск