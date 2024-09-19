Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка ҂АΨI (1710) года WД (Россия, Петр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 копейка
- Год ҂АΨI (1710)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка ҂АΨI (1710) года со знаком WД. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1634 проданному на аукционе Katz Auction за 480 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 15 апреля 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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