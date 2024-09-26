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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент (Россия, Петр I)

Разновидность: Венок без лент

Аверс монеты - 1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта" Венок без лент - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта" Венок без лент - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 - 44 мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1710
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (3)
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
15951 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1710 "Портрет работы Г. Гаупта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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