Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент (Россия, Петр I)
Разновидность: Венок без лент
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 - 44 мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1710
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1710 года "Портрет работы Г. Гаупта". Венок без лент. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 3000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF35
Цена
15951 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU53 RNGA
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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