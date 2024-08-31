Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года IL-L (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года со знаком IL-L. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6384A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

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