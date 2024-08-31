Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года IL-L (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,969)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года со знаком IL-L. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6384A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.
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