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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года IL-L (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года IL-L - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года IL-L - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,1081 oz) 3,3624 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) года со знаком IL-L. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6384A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 40000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

Сохранность
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Россия Червонец (Дукат) ҂АΨЗ (1707) IL-L на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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