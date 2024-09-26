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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂ЯΨЯ" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "҂ЯΨЯ"

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨА (1701) года Дата "҂ЯΨЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨА (1701) года Дата "҂ЯΨЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂ЯΨЯ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1583 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе AURORA - October 20, 2021
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Империя - September 17, 2021
Продавец Империя
Дата 17 сентября 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 18, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Baldwin's - September 23, 2015
Продавец Baldwin's
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Rauch - April 10, 2014
Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Знак - February 14, 2014
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Знак - February 14, 2014
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2014
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе New York Sale - January 9, 2014
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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