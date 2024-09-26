Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂ЯΨЯ" (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата "҂ЯΨЯ"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂ЯΨЯ". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 550000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
1583 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец AURORA
Дата 20 октября 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Baldwin's
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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