Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА" (Россия, Петр I)
Разновидность: Дата "҂АΨА"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.
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