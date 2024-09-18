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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА" (Россия, Петр I)

Разновидность: Дата "҂АΨА"

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨА (1701) года Дата "҂АΨА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨА (1701) года Дата "҂АΨА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨА (1701) года. Дата "҂АΨА". Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6032 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2009.

Сохранность
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Россия Гривенник ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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