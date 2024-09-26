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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701) года - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701) года - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,969)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,2162 oz) 6,7249 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701) года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе SINCONA AG за 400000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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