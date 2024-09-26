Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701) года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,969)
- Вес 6,94 гр
- Чистого золота (0,2162 oz) 6,7249 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Двойной червонец (2 дуката)
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) ҂АΨА (1701) года. Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе SINCONA AG за 400000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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