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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Малый орел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Малый орел

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года Новодел Малый орел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года Новодел Малый орел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Малый орел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность SP62 PCGS
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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