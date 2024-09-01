Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Малый орел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Малый орел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Малый орел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 2053 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 9 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 10 денег 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск