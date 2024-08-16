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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨА (1701) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨА (1701) года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (6)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (3)
  • ОЛНЗ (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
1720 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 1, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе ОЛНЗ - February 17, 2021
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе AURORA - November 6, 2019
Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - April 7, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Империя - December 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Gorny & Mosch - March 7, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 денег 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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