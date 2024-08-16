Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨА (1701) года (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨА (1701) года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 17 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (6)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (2)
- Империя (2)
- Имперская монета (3)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность XF40
Цена
1720 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
1293 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец ОЛНЗ
Дата 17 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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