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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Большой орел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Большой орел

Аверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года Новодел Большой орел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 10 денег ҂АΨА (1701) года Новодел Большой орел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,4 гр
  • Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 10 денег
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Большой орел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе MDC Monaco за 3800 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Palombo (1)
  • Stack's (1)
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе MDC Monaco - June 12, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4601 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Palombo - November 21, 2015
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
1474 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 10 денег ҂АΨА (1701) на аукционе Baldwin's - May 3, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 3 мая 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 денег 1701 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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