Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Большой орел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Большой орел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,4 гр
- Чистого серебра (0,0361 oz) 1,1228 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 10 денег
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 денег ҂АΨА (1701) года. Новодел. Большой орел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 708 проданному на аукционе MDC Monaco за 3800 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Baldwin's (2)
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- Stack's (1)
Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4601 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Palombo
Дата 21 ноября 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
1474 $
Цена в валюте аукциона 1500 CHF
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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