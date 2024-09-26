Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,33 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Денга
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга ҂АΨА (1701) года "ВСЕЯ РОССIИ САМОДЕРЖЕЦЪ". Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 162 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1850 USD. Торги состоялись 26 апреля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1023 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS60 BN ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF35 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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