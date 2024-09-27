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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨА (1701) года G "Малая голова". "G" перевернута (Россия, Петр I)

Разновидность: "G" перевернута

Аверс монеты - Полтина ҂АΨА (1701) года G "Малая голова" "G" перевернута - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨА (1701) года G "Малая голова" "G" перевернута - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова" со знаком G. "G" перевернута. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Русское Наследие за 27500000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (2)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина ҂АΨА (1701) G "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
360530 $
Цена в валюте аукциона 27500000 RUB
Россия Полтина ҂АΨА (1701) G "Малая голова" на аукционе Künker - September 30, 2011
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
94553 $
Цена в валюте аукциона 70000 EUR
Россия Полтина ҂АΨА (1701) G "Малая голова" на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия Полтина ҂АΨА (1701) G "Малая голова" на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность XF40
Цена
******
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Россия Полтина ҂АΨА (1701) G "Малая голова" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1701 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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