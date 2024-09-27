Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨА (1701) года G "Малая голова". "G" перевернута (Россия, Петр I)
Разновидность: "G" перевернута
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова" со знаком G. "G" перевернута. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Русское Наследие за 27500000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU58
Цена
360530 $
Цена в валюте аукциона 27500000 RUB
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность XF40
Цена
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