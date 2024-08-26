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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой крест (Россия, Петр I)

Разновидность: Над головой крест

Аверс монеты - Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова" Над головой крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова" Над головой крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14 гр
  • Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год ҂АΨА (1701)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 40000000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.

Сохранность
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Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
449188 $
Цена в валюте аукциона 40000000 RUB
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина ҂АΨА (1701) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
224948 $
Цена в валюте аукциона 210000 CHF

Где продать?

Для продажи Полтина 1701 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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