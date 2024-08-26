Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой крест (Россия, Петр I)
Разновидность: Над головой крест
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14 гр
- Чистого серебра (0,3749 oz) 11,662 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год ҂АΨА (1701)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина ҂АΨА (1701) года "Малая голова". Над головой крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 110 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 40000000 RUB. Торги состоялись 6 июня 2024.
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