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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Малая корона. Год разделен точками (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая корона. Год разделен точками

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Малая корона Год разделен точками - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Малая корона Год разделен точками - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Малая корона. Год разделен точками. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Александр за 6000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Rare Coins (1)
  • Александр (2)
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50
Цена
******
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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