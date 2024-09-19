Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1718 года. Без инициалов медальера (Россия, Петр I)
Разновидность: Без инициалов медальера
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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