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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1718 года. Без инициалов медальера (Россия, Петр I)

Разновидность: Без инициалов медальера

Аверс монеты - Гривенник 1718 года Без инициалов медальера - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1718 года Без инициалов медальера - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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