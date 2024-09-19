Гривенник 1720 года. Год арабский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1720 года. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 4600 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2022.

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