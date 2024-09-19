Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1720 года. Год арабский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год арабский
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1720
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1720 года. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 4600 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
4966 $
Цена в валюте аукциона 4600 GBP
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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