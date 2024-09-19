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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1720 года. Год арабский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год арабский

Аверс монеты - Гривенник 1720 года Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1720 года Год арабский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1720
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1720 года. Год арабский. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Roma Numismatics Ltd. за 4600 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1720 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Россия Гривенник 1720 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
1202 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Россия Гривенник 1720 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1720 на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
4966 $
Цена в валюте аукциона 4600 GBP
Россия Гривенник 1720 на аукционе Империя - March 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1720 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1720 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1720 на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Гривенник 1720 на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1720 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник 1720 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1720 на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник 1720 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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