Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1718 года L (Россия, Петр I)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1718
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1718 года со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Где продать?
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