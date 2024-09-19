Гривенник 1718 года L (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1718 года со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность AU (5) XF (32) VF (32) F (8) VG (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (2) VF30 (1) VF20 (1) DETAILS (4) Сервис PCGS (2) NGC (4) RNGA (2)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (7)

Baldwin's (1)

Busso Peus (1)

Felzmann (1)

Gorny & Mosch (10)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (1)

Höhn (1)

Katz (3)

Künker (5)

Numisbalt (1)

Rare Coins (11)

Rauch (1)

Roma Numismatics (3)

SINCONA (7)

Universum Coins GmbH (2)

Александр (8)

Знак (2)

Империя (8)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (2)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (2)