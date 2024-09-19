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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1718 года L (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Гривенник 1718 года L - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1718 года L - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1718
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1718 года со знаком L. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 81 проданному на аукционе SINCONA AG за 16000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
870 $
Цена в валюте аукциона 870 USD
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF
Цена
1449 $
Цена в валюте аукциона 133925 RUB
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Империя - September 15, 2022
Продавец Империя
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе AURORA - May 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 мая 2021
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе AURORA - March 30, 2021
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1718 L на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F DETAILS RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1718 L на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1718 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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