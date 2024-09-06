Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1719 года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Гривенник 1719 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник 1719 года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год 1719
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1719 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (2)
  • Александр (2)
Россия Гривенник 1719 на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1719 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Россия Гривенник 1719 на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
6524 $
Цена в валюте аукциона 6500 CHF
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - September 22, 2017
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - September 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1719 на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1719 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - December 14, 2007
Россия Гривенник 1719 на аукционе Александр - December 14, 2007
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Гривенник 1719 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1719 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1719 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Гривенник Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск