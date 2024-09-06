Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1719 года (Россия, Петр I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1719
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1719 года. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 17 проданному на аукционе Александр за 29000 USD. Торги состоялись 14 декабря 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (2)
- Александр (2)
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF30
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2017
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2007
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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