Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨК (1720) года. Год славянский (Россия, Петр I)
Разновидность: Год славянский
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨК (1720)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨК (1720) года. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6454A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.
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