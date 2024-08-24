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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨК (1720) года. Год славянский (Россия, Петр I)

Разновидность: Год славянский

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨК (1720) года Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨК (1720) года Год славянский - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨК (1720)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨК (1720) года. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6454A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

Сохранность
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Россия Гривенник ҂АΨК (1720) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия Гривенник ҂АΨК (1720) на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник ҂АΨК (1720) на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
14199 $
Цена в валюте аукциона 11500 EUR

Где продать?

Для продажи Гривенник 1720 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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