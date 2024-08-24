Гривенник ҂АΨК (1720) года. Год славянский (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨК (1720) года. Год славянский. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6454A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

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