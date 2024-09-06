Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Малая корона (Россия, Петр I)
Разновидность: Малая корона
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год ҂АΨД (1704)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Малая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3030 проданному на аукционе Katz Auction за 3200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (3)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (4)
- Universum Coins GmbH (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (3)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Гривенник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск