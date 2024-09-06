Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Малая корона (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Малая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3030 проданному на аукционе Katz Auction за 3200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2018.

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