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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник ҂АΨД (1704) года М. Малая корона (Россия, Петр I)

Разновидность: Малая корона

Аверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Гривенник ҂АΨД (1704) года М Малая корона - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 2,84 гр
  • Чистого серебра (0,0732 oz) 2,2777 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Гривенник
  • Год ҂АΨД (1704)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник ҂АΨД (1704) года со знаком М. Малая корона. Это серебряная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3030 проданному на аукционе Katz Auction за 3200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (2)
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 1200 PLN
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - September 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 сентября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 28, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник ҂АΨД (1704) М на аукционе Империя - November 17, 2012
Продавец Империя
Дата 17 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1704 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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