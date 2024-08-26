Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1723 года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 2,84 гр
- Чистого серебра (0,0665 oz) 2,0675 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Гривенник
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1723 года. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 457 проданному на аукционе Редкие Монеты за 65000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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