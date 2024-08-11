Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1723 года
Золотые монеты
Пробные монеты
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Без Андреевского креста
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 61
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Малый Андреевский крест
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 603
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Малый Андреевский крест. Вензель большой
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 26
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Малый Андреевский крест. Без "I" в углах монограммы
Средняя цена —
Продажи
0 0
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Средний Андреевский крест
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 55
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Большой Андреевский крест
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 30
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