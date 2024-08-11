Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1723 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1723 Портрет в античных доспехах
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 рубля 1723 Портрет в латах Без ветви на груди
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 рубля 1723 Портрет в латах С ветвью на груди
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 23

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Без Андреевского креста
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Малый Андреевский крест
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 603
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Малый Андреевский крест. Вензель большой
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Малый Андреевский крест. Без "I" в углах монограммы
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Средний Андреевский крест
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 OK Портрет в горностаевой мантии Большой Андреевский крест
Средняя цена 9000 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 Портрет в античных доспехах
Средняя цена 930 $
Продажи
1 538
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 OK Портрет в античных доспехах
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 Портрет в античных доспехах Новодел
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль 1723 Портрет в античных доспехах Новодел. Золото
Средняя цена 86000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Полтина 1723 Портрет в горностаевой мантии "ПОЛТIНА"
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 127
Аверс
Реверс
Полтина 1723 Портрет в горностаевой мантии "ПОЛТНIА"
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Полтина 1723 Портрет в античных доспехах Без узора на рукаве
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина 1723 Портрет в античных доспехах Узор на рукаве
Средняя цена 600 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
Гривенник 1723
Средняя цена 65000 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск