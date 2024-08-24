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1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Малый Андреевский крест (Россия, Петр I)
Разновидность: Малый Андреевский крест
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (604) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Малый Андреевский крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6167 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 16000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1473 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?
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