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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Малый Андреевский крест (Россия, Петр I)

Разновидность: Малый Андреевский крест

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Малый Андреевский крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Малый Андреевский крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (604) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Малый Андреевский крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 6167 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 16000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1473 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4081 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Via - May 27, 2024
Продавец Via
Дата 27 мая 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Heritage - December 14, 2023
Продавец Heritage
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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