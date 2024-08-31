Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Узор на рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: Узор на рукаве
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Узор на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- Gorny & Mosch (11)
- Heritage (6)
- Heritage Eur (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (9)
- Künker (11)
- New York Sale (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (3)
- Rauch (3)
- Roma Numismatics (1)
- Spink (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (1)
- WCN (2)
- Александр (7)
- Империя (5)
- Имперская монета (4)
- НИКО (5)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (4)
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 44500 RUB
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск