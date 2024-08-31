Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Узор на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: Узор на рукаве

Аверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах" Узор на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах" Узор на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Узор на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 4528 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (7)
  • Gorny & Mosch (11)
  • Heritage (6)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Katz (9)
  • Künker (11)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (3)
  • Rauch (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WCN (2)
  • Александр (7)
  • Империя (5)
  • Имперская монета (4)
  • НИКО (5)
  • Русский Нумизматический Дом (6)
  • Русское Наследие (4)
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
492 $
Цена в валюте аукциона 44500 RUB
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1723 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом Полтина Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск