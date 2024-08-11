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Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТIНА" (Россия, Петр I)
Разновидность: "ПОЛТIНА"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТIНА". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
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Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
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Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Сохранность AU50 NGC
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Сохранность VF
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Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
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