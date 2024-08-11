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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТIНА" (Россия, Петр I)

Разновидность: "ПОЛТIНА"

Аверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" "ПОЛТIНА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" "ПОЛТIНА" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (127) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в горностаевой мантии". "ПОЛТIНА". Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Империя - November 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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