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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1723 года СПБ. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1723 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1723 года СПБ Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1723 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 28750 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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Россия 1 рубль 1723 СПБ (Пробный) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 1 рубль 1723 СПБ (Пробный) на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
28750 $
Цена в валюте аукциона 28750 USD
Россия 1 рубль 1723 СПБ (Пробный) на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Россия 1 рубль 1723 СПБ (Пробный) на аукционе Superior Galleries - February 11, 1991
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность XF
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Россия 1 рубль 1723 СПБ (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - April 24, 1932
Россия 1 рубль 1723 СПБ (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - April 24, 1932
Из коллекции Дубликаты российских музеев
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 24 апреля 1932
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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