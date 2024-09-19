Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1723 года СПБ. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 43 - 44 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1723 года со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1784 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 28750 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Goldberg (1)
- Superior Galleries (1)
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность AU58 PCGS
Цена
28750 $
Цена в валюте аукциона 28750 USD
Из коллекции Ирвинга Гудмана
Продавец Superior Galleries
Дата 11 февраля 1991
Сохранность XF
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск