Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Петра I - Россия
1 рубль 1707 Пробный
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи҂АΨЗ (1707) R4 0 0
1 рубль 1710 Пробный
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1710 МД R4 0 0
1 рубль 1714 Пробный
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1714 R4 0 0
1 рубль 1723 ПробныйПортрет в античных доспехах
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1723 R4 0 0҂АΨК (1723) Новодел. Серебро R4 0 91҂АΨК (1723) Новодел. Медь R3, R4 0 2
1 рубль 1723 Пробный
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1723 СПБ Новодел R3 0 3
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