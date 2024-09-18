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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Петра I - Россия

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1 рубль 1707 Пробный

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
҂АΨЗ (1707) R4 0 0
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1 рубль 1710 Пробный

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1710 МД R4 0 0
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1 рубль 1714 Пробный

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1714 R4 0 0
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1 рубль 1723 Пробный

Портрет в античных доспехах
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1723 R4 0 0҂АΨК (1723) Новодел. Серебро R4 0 91҂АΨК (1723) Новодел. Медь R3, R4 0 2
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1 рубль 1723 Пробный

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1723 СПБ Новодел R3 0 3
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