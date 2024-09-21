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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года (Россия, Петр I)

Аверс монеты - Пробный 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨЗ (1707)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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