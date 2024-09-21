Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль ҂АΨЗ (1707) года (Россия, Петр I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨЗ (1707)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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