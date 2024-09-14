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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Серебро (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Серебро

Аверс монеты - Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах" Новодел Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах" Новодел Серебро - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: AUREA Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1723)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (91) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Серебро. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Имперская монета за 230000 RUB. Торги состоялись 31 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1298 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1037 $
Цена в валюте аукциона 95000 RUB
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - March 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность VF
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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