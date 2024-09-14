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Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Серебро (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1723)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (91) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Серебро. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Имперская монета за 230000 RUB. Торги состоялись 31 июля 2018.
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Сохранность AU
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Дата 18 января 2024
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 15 июля 2023
Сохранность XF40 PCGS
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Дата 27 октября 2022
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Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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