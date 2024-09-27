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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Медь (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел. Медь

Аверс монеты - Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах" Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах" Новодел Медь - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 23,12 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год ҂АΨК (1723)
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1531 проданному на аукционе SINCONA AG за 380000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность UNC PL
Цена
416092 $
Цена в валюте аукциона 380000 CHF
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - April 24, 1932
Россия 1 рубль ҂АΨК (1723) "Портрет в античных доспехах" (Пробный) на аукционе Adolph Hess Nachfolger - April 24, 1932
Из коллекции Дубликаты российских музеев
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 24 апреля 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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