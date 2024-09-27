Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Медь (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел. Медь
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 23,12 гр
- Диаметр 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год ҂АΨК (1723)
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль ҂АΨК (1723) года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Медь. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1531 проданному на аукционе SINCONA AG за 380000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
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