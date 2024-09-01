Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года OK "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" со знаком OK. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Александр за 46000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
16201 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF25 RNGA
Цена
14102 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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