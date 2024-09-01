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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года OK "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в античных доспехах" - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" со знаком OK. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Александр за 46000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
16201 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность F15
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF25 RNGA
Цена
14102 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в античных доспехах" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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