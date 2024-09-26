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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Без узора на рукаве (Россия, Петр I)

Разновидность: Без узора на рукаве

Аверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах" Без узора на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах" Без узора на рукаве - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 32 - 34 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал Полтина
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Без узора на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (2)
  • La Galerie Numismatique (5)
  • Rare Coins (1)
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность AU50
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе La Galerie Numismatique - December 18, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 18 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе La Galerie Numismatique - September 13, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 13 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе La Galerie Numismatique - June 5, 2015
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе La Galerie Numismatique - December 30, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность VF
Цена
1179 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полтина 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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