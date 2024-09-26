Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Без узора на рукаве (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Без узора на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

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