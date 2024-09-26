Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Без узора на рукаве (Россия, Петр I)
Разновидность: Без узора на рукаве
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 32 - 34 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал Полтина
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1723 года "Портрет в античных доспехах". Без узора на рукаве. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 7028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Rare Coins (1)
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