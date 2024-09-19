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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1723 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 2 рубля 1723 года "Портрет в античных доспехах" - цена золотой монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 2 рубля 1723 года "Портрет в античных доспехах" - цена золотой монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1723 года "Портрет в античных доспехах". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (4)
  • Империя (1)
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
32997 $
Цена в валюте аукциона 2550000 RUB
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
49542 $
Цена в валюте аукциона 46000 CHF
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - September 20, 2018
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - September 20, 2018
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2014
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность XF45
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Империя - December 12, 2008
Продавец Империя
Дата 12 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - December 15, 2006
Россия 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Александр - December 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2006
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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