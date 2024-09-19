Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1723 года "Портрет в античных доспехах" (Россия, Петр I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 2 рубля
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1723 года "Портрет в античных доспехах". Это золотая монета периода Петра I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Александр за 70000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU55
Цена
32997 $
Цена в валюте аукциона 2550000 RUB
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
49542 $
Цена в валюте аукциона 46000 CHF
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 12 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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