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Пробные 5 копеек 1723 года "Св. Георгий". Всадник на коне (Россия, Петр I)
Разновидность: Всадник на коне
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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