Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Малый Андреевский крест. Без "I" в углах монограммы (Россия, Петр I)
Разновидность: Малый Андреевский крест. Без "I" в углах монограммы
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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