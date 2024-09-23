Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Средний Андреевский крест (Россия, Петр I)
Разновидность: Средний Андреевский крест
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 1 рубль
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Средний Андреевский крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Александр за 33000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1454 $
Цена в валюте аукциона 135100 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU53 ННР
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
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