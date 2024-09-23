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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии". Средний Андреевский крест (Россия, Петр I)

Разновидность: Средний Андреевский крест

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Средний Андреевский крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года OK "Портрет в горностаевой мантии" Средний Андреевский крест - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в горностаевой мантии" со знаком OK. Средний Андреевский крест. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Александр за 33000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1454 $
Цена в валюте аукциона 135100 RUB
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе CNG - August 2, 2023
Продавец CNG
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU50
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU53 RNGA
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 1 рубль 1723 OK "Портрет в горностаевой мантии" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в горностаевой мантии" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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