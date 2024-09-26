Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 22000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
4432 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
17250 $
Цена в валюте аукциона 17250 USD
Где продать?
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