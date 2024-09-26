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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1723 года "Портрет в античных доспехах". Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1062 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 22000 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU
Цена
4432 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность MS61 NGC
Цена
17250 $
Цена в валюте аукциона 17250 USD
Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе Künker - June 24, 2011
Продавец Künker
Дата 24 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" на аукционе CNG - January 4, 2009
Продавец CNG
Дата 4 января 2009
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1723 "Портрет в античных доспехах" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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