Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1723 года. Год снизу вверх (Россия, Петр I)
Разновидность: Год снизу вверх
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1723
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Набережный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1723 года. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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