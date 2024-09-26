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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1723 года. Год снизу вверх (Россия, Петр I)

Разновидность: Год снизу вверх

Аверс монеты - 5 копеек 1723 года Год снизу вверх - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1723 года Год снизу вверх - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1723
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1723 года. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (3)
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия 5 копеек 1723 на аукционе RedSquare - November 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Россия 5 копеек 1723 на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF20
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF30 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия 5 копеек 1723 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 5 копеек 1723 на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1723 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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