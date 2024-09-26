5 копеек 1723 года. Год снизу вверх (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1723 года. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 71 проданному на аукционе Александр за 2500 USD. Торги состоялись 15 декабря 2012.

Сохранность AU (3) XF (8) VF (23) F (5) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (2) VF30 (6) VF20 (1) DETAILS (1) BN (2) Сервис NGC (1) RNGA (2)

Продавец Все фирмы

AURORA (1)

Coins.ee (1)

Haljak Coin Auction (1)

Höhn (1)

Katz (1)

Künker (3)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Rare Coins (13)

Rauch (1)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (2)

Александр (6)

Знак (1)

Империя (1)

Имперская монета (2)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (3)