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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 5 копеек Петра I - Россия

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5 копеек 1723-1725

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1723 Год сверху вниз R2 0 131723 Год снизу вверх -, R 0 411724 МД - 1 631724 -, R1 0 241725 МД Год сверху вниз R2 0 51725 МД Год снизу вверх -, R, R2 0 991725 МД Новодел R2 0 21
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