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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1725 года МД. Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1725 года МД Новодел - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1725 года МД Новодел - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1725
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2079 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU58
Цена
650 $
Цена в валюте аукциона 650 USD
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - January 18, 2017
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - January 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - April 19, 2016
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - September 22, 2015
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - February 16, 2015
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - February 16, 2015
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - January 5, 2015
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS62
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - February 27, 2014
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - February 27, 2014
Продавец Александр
Дата 27 февраля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - March 22, 2013
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Александр - March 22, 2013
Продавец Александр
Дата 22 марта 2013
Сохранность MS61
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Stack's - September 11, 2008
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Stack's - September 11, 2008
Продавец Stack's
Дата 11 сентября 2008
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Stack's - January 16, 2007
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Goldberg - February 24, 2003
Продавец Goldberg
Дата 24 февраля 2003
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 копеек 1725 МД на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1725 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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