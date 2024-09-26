Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1725 года МД. Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1725
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1725 года со знаком МД. Новодел. Это медная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе SINCONA AG за 3000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
2079 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 февраля 2014
Сохранность MS62
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 11 сентября 2008
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 копеек 1725 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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