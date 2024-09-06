Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1724 года МД (Россия, Петр I)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 32 - 33 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр I
- Номинал 5 копеек
- Год 1724
- Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1724 года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9530 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность F15
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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