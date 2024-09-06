Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1724 года МД (Россия, Петр I)

Аверс монеты - 5 копеек 1724 года МД - цена монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 5 копеек 1724 года МД - цена монеты - Россия, Петр I

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 32 - 33 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1724 года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • BAC (13)
  • Coins.ee (10)
  • Heritage Eur (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (4)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MUNZE (2)
  • Rare Coins (7)
  • Rauch (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WCN (1)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (5)
  • Русское Наследие (2)
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 3100 RUB
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9530 RUB
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Россия 5 копеек 1724 МД на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1724 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра I Монеты России 1724 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 5 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
GERHARD HIRSCH Nachfolger
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск