5 копеек 1724 года МД (Россия, Петр I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1724 года со знаком МД. Это медная монета периода Петра I отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Александр за 1500 USD. Торги состоялись 23 марта 2012.

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