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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1724 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1724 Портрет в античных доспехах
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 31

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1724 СПБ Солнечный, портрет в латах "СПБ" в рукаве
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 рубль 1724 СПБ Солнечный, портрет в латах "СПБ" под портретом
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 370
Аверс
Реверс
1 рубль 1724 СПБ Солнечный, портрет в латах Новодел
Средняя цена 380 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1724 Портрет в античных доспехах
Средняя цена 660 $
Продажи
1 574
Аверс
Реверс
1 рубль 1724 OK Портрет в античных доспехах
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
1 рубль 1724 СПБ Солнечный, портрет в наплечниках
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина 1724 Портрет в античных доспехах Портрет не разделяет надпись
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
Полтина 1724 Портрет в античных доспехах Портрет разделяет надпись
Средняя цена 760 $
Продажи
0 170
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