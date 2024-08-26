Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". Новодел (Россия, Петр I)
Разновидность: Новодел
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 380 USD. Торги состоялись 14 сентября 2016.
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