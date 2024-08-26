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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах". Новодел (Россия, Петр I)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I Реверс монеты - 1 рубль 1724 года СПБ "Солнечный, портрет в латах" Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Петр I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1724
  • Правитель Пётр I (Царь, Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1724 года "Солнечный, портрет в латах" со знаком СПБ. Новодел. Это серебряная монета периода Петра I. Рекорд цены принадлежит лоту 1098 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 380 USD. Торги состоялись 14 сентября 2016.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1724 СПБ "Солнечный, портрет в латах" на аукционе CNG - September 14, 2016
Продавец CNG
Дата 14 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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